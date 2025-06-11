В Челнах нашли семь небезопасных мест для купания

В Набережных Челнах выявлено семь мест для купания, которые не соответствуют требованиям безопасности. Об этом сообщил Абузар Нугуманов, руководитель Набережночелнинского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану.

На трех участках вблизи реки Мелекески — у Колокольного моста, за бассейном «Дельфин» и около санатория «Жемчужина» — купание запрещено. Непригодны для купания акватории озера Лесного, рек Шильны, Камы у грузового порта «Яр Чаллы» и чуть дальше ЖК «Маяк».

Всего в городе оборудовано четыре пляжа, соответствующих требованиям безопасности.

