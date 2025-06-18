АвтоВАЗ представил новый кроссовер Lada Azimut на ПМЭФ

Фото: Артем Дергунов

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) АвтоВАЗ впервые продемонстрировал новый кроссовер Lada Azimut. Автомобиль создан на российской платформе Vesta и выделяется бежевым цветом кузова с черной крышей и стойками, сообщает РИА «Новости».

Кроссовер был разработан полностью российскими специалистами, которые занимались всем процессом — от концепции до настройки систем.

— Имя Azimut было выбрано на основе открытого конкурса среди почти 50-тысячной команды сотрудников АвтоВАЗа, — сообщили в компании.

Для Lada Azimut разработаны почти тысяча уникальных деталей, включая кузовные панели и элементы интерьера. Серийное производство планируется начать в 2026 году. На старте модель будет оснащена модернизированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно. В будущем кроссовер получит турбированный двигатель мощностью 150 «лошадей» и автоматическую коробку передач.

Напомним, что с 18 по 21 июня пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где обсудят темы инноваций и национальных брендов. На ПМЭФ впервые представят каталог инвестиционных предложений Татарстана.



Анастасия Фартыгина