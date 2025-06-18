Глава Следкома потребовал повторного расследования нарушений прав многодетных семей в Татарстане

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин распорядился о повторном возбуждении уголовного дела по факту нарушений прав многодетных семей в селе Кульшарипово в Татарстане, сообщают в пресс-службе ведомства.

Жители села уже несколько лет сталкиваются с отсутствием уличного освещения и асфальтированных дорог, что затрудняет доступ к их домам. Несмотря на множество обращений, местные власти не предприняли никаких действий для решения проблемы.

Ранее ситуация уже была предметом обсуждения в СМИ и соцсетях. Бастрыкин взял вопрос под контроль в центральном аппарате ведомства. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье о халатности, однако прокурор Альметьевска отменил это решение, и попытки обжаловать его не увенчались успехом.

Теперь Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Татарстану Валерию Липскому повторно рассмотреть дело и представить отчет о ходе расследования. Исполнение этого поручения будет контролироваться центральным аппаратом СК России.

Анастасия Фартыгина