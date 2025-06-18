В Нижнекамске произошло ДТП: погибла пассажирка

В Нижнекамске произошло ДТП, в котором водитель автомобиля «Киа», по предварительным данным, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем «Тойота» при повороте налево. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Татарстана.

В результате аварии пассажирка автомобиля «Киа» погибла на месте, а сам водитель получил травмы.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Госавтоинспекция МВД по республике напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

Анастасия Фартыгина