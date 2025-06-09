Московская биржа начнет рассчитывать индекс биткоина с 10 июня

Фото: Максим Платонов

Московская биржа объявила, что с 10 июня 2025 года начнет расчет и публикацию нового индекса биткоина под кодом MOEXBTC. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Индекс будет рассчитываться на основе средневзвешенного значения цен бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с четырех крупнейших криптобирж:

Binance;

Bybit;

OKX;

Bitget.

— В перспективе индикатор может быть использован в качестве базового актива для финансовых инструментов, — уточнили на Мосбирже.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, 4 июня биржа запустила торги фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют, для квалифицированных инвесторов. Участники рынка уже выразили высокий интерес к этим инструментам.

Стоит подчеркнуть, что Банк России в мае разрешил предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты и цифровые активы, связанные с криптовалютами. Однако регулятор по-прежнему не рекомендует инвестировать непосредственно в криптовалюты.

Напомним, что объем криптоактивов, связанных с россиянами, в первом квартале 2024 года вырос на 51% и достиг 7,3 трлн рублей. Однако количество посещений российских пользователей на сайтах криптобирж снизилось на 0,9%, составив 165,4 миллиона.



Анастасия Фартыгина