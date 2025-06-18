В Татарстане главу «Стройинвеста» подозревают в неуплате налогов на 60 миллионов рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане следователи завели уголовное дело на руководителя компании «Стройинвест». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

По версии следствия, с 2020 по 2023 год директор компании указывал в налоговых декларациях ложные сведения о сотрудничестве с фиктивными фирмами. Таким образом он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 60 млн рублей. Также он создал фиктивные отношения с 35 контрагентами, чтобы избежать уплаты налога на добавленную стоимость.

— Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-разыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и УФНС, — сообщили в Следкоме.

Сейчас идут обыски и другие следственные действия, чтобы выяснить все детали произошедшего.

Анастасия Фартыгина