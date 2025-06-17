Авторынок России восстановится до уровня 2024 года только к 2026 году

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Российский автомобильный рынок не сможет вернуться к показателям 2024 года раньше 2026 года, даже при благоприятном развитии экономической ситуации. К такому выводу пришли аналитики компании «Технологии доверия» (бывшая PwC), пишет «Коммерсантъ».

Согласно трем разработанным сценариям, рынок в 2025 году неизбежно продемонстрирует спад. В базовом сценарии, предполагающем рост доходов населения, сдержанный рост цен и распродажу складских запасов, продажи сократятся на 7%, до 1,46 млн автомобилей против 1,57 млн в 2024 году. Только в 2026 году рынок вернется к уровню 1,57 млн автомобилей, а к 2030 году достигнет 1,98 млн.

Пессимистичный сценарий, учитывающий ослабление рубля и сохранение высокой ключевой ставки, предсказывает значительно более резкое падение — до 1,27 млн автомобилей в 2025 году (-19%). В 2026 году продажи составят 1,36 млн, а к 2030 году — 1,66 млн.

Реальное время / realnoevremya.ru

Наиболее оптимистичный, «стабилизирующий» сценарий предполагает снижение ключевой ставки, увеличение доступных моделей и углубление локализации производства. Даже в этом случае продажи в 2025 году не превысят 1,54 млн автомобилей. Однако в 2026 году рынок достигнет 1,64 млн, а к 2030 году — 2,25 млн.

Негативная динамика рынка подтверждается и майскими данными: падение продаж по сравнению с маем прошлого года превысило 28%, при этом у семи из десяти самых популярных брендов наблюдается ухудшение показателей.

Рената Валеева