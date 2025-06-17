Володин: законодательство об иноагентах в России — самое либеральное в мире

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил сегодня, что российское законодательство в отношении иностранных агентов является самым либеральным в мире, а применяемые к ним санкции — одними из самых мягких. Это заявление прозвучало на фоне принятия Думой нового закона, ужесточающего ответственность за несоблюдение требований Минюста для иноагентов. Об этом пишет РИА «Новости».

Закон, внесенный межфракционной группой депутатов во главе с Василием Пискаревым, вводит штрафы до 500 тыс. рублей за неисполнение требований Минюста, а также увеличивает штрафы за нарушение маркировки материалов.

Новая статья 19.4 КоАП РФ предусматривает штрафы от 30 до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 до 300 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тыс. рублей для юрлиц за невыполнение законных требований Минюста и воспрепятствование его работе. Рассмотрение протоколов будет осуществляться судом.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

— Коллеги, еще раз ваше внимание обращаю, что у нас одно из самых либеральных законодательств в отношении иностранных агентов. И наказание одно из самых низких, — подчеркнул Володин. Он сравнил российское законодательство с законодательством США и Австралии, где, по его словам, уголовная ответственность за неисполнение требований может достигать 10 лет, в то время как в России максимальный срок составляет 5 лет.

Ранее депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов заявил, что иностранцам, совершившим действия, нарушающие интересы России за пределами страны, закроют въезд на территорию РФ.

Рената Валеева