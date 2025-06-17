Иран заявил, что ликвидировал значительное количество офицеров «Моссада»

Фото: Мария Зверева

Иранское информационное агентство Tasnim сообщило о ликвидации «значительного числа» высокопоставленных офицеров и командиров израильской разведки в результате ракетных ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по центрам «Моссада» и управления военной разведки «Аман» в Тель-Авиве. Удары были нанесены во вторник, пишет РИА «Новости».

Целью атаки стали «центры планирования операций» израильских спецслужб. Агентство утверждает, что Израиль, в связи с введенной цензурой, не публикует информацию о потерях, особенно среди высшего офицерского состава разведки.

Эта атака стала очередным эпизодом в резко обострившемся конфликте между Израилем и Ираном. Начавшаяся 13 июня израильская операция, направленная против предполагаемой иранской военно-ядерной программы, уже привела к многочисленным жертвам с обеих сторон. Израиль заявляет о более чем 20 погибших и более 600 раненых в результате иранских ответных ударов. Иран, в свою очередь, сообщает о более чем 220 погибших и 1 800 раненых.

Обе страны обмениваются ударами практически ежедневно, причем жертвы среди гражданского населения постоянно растут. Израиль заявляет о намерении продолжать кампанию до полного уничтожения иранской ядерной программы, в то время как Иран угрожает дальнейшими обстрелами до прекращения израильских бомбардировок.

Рената Валеева