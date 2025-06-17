Житель Татарстана обнаружил нож в спине после пьяной драки

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В Татарстане 45-летний мужчина обнаружил нож, воткнутый в его спину, только утром после распития спиртных напитков в компании. Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, инцидент произошел после того, как двое приятелей, распивавших алкоголь на скамейке, пригласили к себе домой третьего мужчину.

В ходе застолья между потерпевшим и новым знакомым возник конфликт, закончившийся ножевым ранением. Мужчина получил удар ножом в спину и потерял сознание. Проснувшись утром и почувствовав сильную боль, он обнаружил в своей спине нож без рукояти.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Только после этого пострадавший обратился за медицинской помощью и в полицию. Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого — 49-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого и не имеющего постоянного места работы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье, предполагающей покушение на убийство. Подозреваемый взят под стражу.

Рената Валеева