Жители Казани и Набережных Челнов выбирают рубль для сбережений

Исследование Сбера и УК «Первая» к ПМЭФ показало устойчивый рост доверия к национальной валюте

Фото: Максим Платонов

Совместное исследование Сбера и управляющей компании «Первая», приуроченное к Петербургскому международному экономическому форуму, показало: число россиян, предпочитающих сберегать и инвестировать в рублях, за год выросло на 16%. В Казани в национальной валюте сберегают 74%, а в Набережных Челнах — 77%.

Общий уровень сбережений и тренд на рублевые накопления

Если в 2024 году рубль выбирали 58,8% россиян, то в 2025 году — уже 75,2%. Интерес к доллару остается стабильным: 20% в 2025 году против 20,2% в 2024-м. Доля евро продолжила снижаться: с 3,4% до 1,4% за год. Юань постепенно укрепляет позиции: 1,8% в 2025 году против 1,4% годом ранее.



В Казани накопления имеют 49% жителей, в Набережных Челнах — 54%. Оба города немного уступают среднероссийскому показателю (56,1%). Для сравнения, лидируют по этому параметру Москва (65%), Владивосток (64%), Барнаул и Ярославль (по 63%). Тем не менее Набережные Челны находятся близко к среднему уровню по стране, а Казань — чуть ниже.



В Казани 74% жителей, имеющих накопления, предпочитают сберегать в рублях, в Набережных Челнах — 77%. Это соответствует общероссийскому тренду (75,2%) и заметно выше, чем в ряде городов-аутсайдеров (Пермь — 68%, Астрахань, Киров, Новокузнецк — по 70%). При этом Набережные Челны демонстрируют чуть более высокий уровень доверия к рублю, чем Казань, и даже опережают средний показатель по стране.

Интерес к доллару, евро и юаню

В Казани 23% опрошенных считают целесообразными вложения в американскую валюту, что немного выше среднероссийского уровня (20%). В Набережных Челнах этот показатель существенно выше — 35%, что делает город одним из лидеров по интересу к доллару, наряду с Красноярском (56%) и Кемерово (35%).



Вложения в евро считают целесообразными 2% казанцев, в Набережных Челнах — 1%. Это соответствует общероссийскому тренду на снижение интереса к европейской валюте (1,4% по стране). В некоторых городах интерес к евро выше (Барнаул, Самара — по 4%), а в ряде городов практически отсутствует.



Юань постепенно укрепляет позиции по всей стране (1,8% в 2025 году против 1,4% годом ранее). В Набережных Челнах интерес к китайской валюте максимальный среди всех городов — 4%. В Казани этот показатель составляет 2%, что также выше среднероссийского уровня.

«Россияне все осознаннее подходят к выбору валюты для накоплений»

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

— Рост доли рублевых сбережений отражает сразу несколько важных трендов: устойчивость макроэкономических показателей, развитие внутреннего финансового рынка и повышение доверия к национальным институтам. Мы видим, как россияне все осознаннее подходят к выбору валюты для накоплений, ориентируясь не только на привычные валютные ориентиры, но и на фактическую доходность и стабильность. Это важный сдвиг, который говорит о взрослении финансового поведения и растущем интересе к инвестиционным возможностям внутри страны.



Казань и Набережные Челны в целом следуют федеральному тренду на рост доверия к рублю, однако по уровню сбережений оба города находятся чуть ниже или на уровне среднероссийских значений. Набережные Челны выделяются высоким интересом к доллару и максимальным среди всех городов интересом к юаню, что говорит о большей открытости жителей к альтернативным валютным инструментам. Казань демонстрирует более умеренные показатели, но также подтверждает тенденцию к снижению интереса к евро и постепенному росту интереса к юаню. В целом оба города показывают адаптацию к новой экономической реальности и диверсификацию валютных предпочтений.

Исследование проводилось в марте 2025 года в городах с населением свыше 500 тысяч человек. В опросе приняли участие шесть тысяч респондентов. Это третий год подряд, когда проводится масштабный опрос о валютных предпочтениях граждан.