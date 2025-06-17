АСВ направило 114 млн рублей на закрытие долгов «Автоградбанка»
Агентство по страхованию вкладов направит 114 млн рублей для расчета с кредиторами третьей очереди «Автоградбанка». Требования будут удовлетворены в размере 3,88 млрд рублей.
Выплаты начнутся 25 июня текущего года.
Напомним, 17 июня 2024 года Банк России принял решение об отзыве лицензии у АО «Автоградбанк». По величине активов кредитная организация занимала 218-е место в банковской системе России. Клиенты начали получать выплаты с 20 июня. Страховая ответственность агентства предварительно оценивалась в размере 2,38 млрд рублей. Вкладчикам вернули 370 млн рублей.
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