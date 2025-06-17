Госдума запретила открытие счетов подросткам без согласия родителей

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, запрещающий открытие банковских счетов для подростков в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных представителей (родителей, усыновителей или опекунов). Закон вносит поправки в закон «О банках и банковской деятельности» и Гражданский кодекс, пишет пресс-служба.

Согласно пояснительной записке, банки часто открывали счета подросткам без согласия родителей, ссылаясь на правила договора банковского вклада. Это приводило к тому, что несовершеннолетние становились «дропперами» — участниками преступных схем, используя свои карты для обналичивания средств, полученных мошенническим путем.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале отметил, что ежегодный рост числа банковских карт у подростков до 18 лет составляет 20—25%, а в 2023 году клиентами банков были 2 млн человек в этой возрастной группе. Он подчеркнул, что новый закон защитит детей от необдуманных поступков и вовлечения в преступную деятельность.

Исключением станут подростки, приобретшие полную дееспособность в связи с браком или эмансипацией.

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Рената Валеева