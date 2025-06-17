Сезон 2025/26 Единой лиги ВТБ стартует 1 октября

Плей-офф начнется 25 апреля 2025 года

Фото: Реальное время

Единая лига ВТБ на заседании совета утвердила даты проведения регулярного чемпионата сезона-2025/26 — он пройдет с 1 октября 2025-го по 22 апреля 2026-го. Плей-офф начнется 25 апреля и закончится 20 июня 2026 года.

В новом сезоне примут участие 11 клубов: УНИКС «Автодор», «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», МБА-МАИ, «Нижний Новгород», «Парма», «Уралмаш», ЦСКА и «Самара». Они сыграют в регулярном чемпионате в четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две игры на выезде).

По итогам чемпионата восемь лучших команд выйдут в плей-офф. Как и в последних двух сезонах, четвертьфинальные серии и серия за третье место пройдут до трех побед, полуфинальные и финальная — до четырех.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также на заседании утвердили дополнительные игры и турниры:

Матч звезд лиги ВТБ — он состоится 15 февраля.

Суперкубок Единой лиги ВТБ. Он впервые пройдет за границей — турнир примет Белград, даты проведения станут известны позже. В число участников войдут четыре команды Единой лиги ВТБ и четыре европейских клуба.

Внутрисезонный турнир, в котором примут участие шесть российских и две иностранные команды. Матчи пройдут с 7 октября 2025 года по 26 марта 2026 года, победитель определится в формате «Финала четырех» 10—12 апреля 2026 года.

Напомним, казанский УНИКС завершил сезон с бронзовыми медалями, обыграв в драматичной серии «Локомотив-Кубань».

Дарья Пинегина