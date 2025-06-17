Верховный суд ликвидировал партию «Гражданская инициатива» по иску Минюста

Причина — неучастие партии в президентских выборах 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

Верховный суд России после иска Минюста ликвидировал партию «Гражданская инициатива» из-за неучастия в выборах 2024 года. Об этом сообщает РБК.

В своем обращении Минюст России отметил, что партия не соблюдает закон «О политических партиях». Согласно документу, партия, которая семь лет подряд не участвует в выборах и не добивается регистрации своих кандидатов на президентских, думских и других выборах, подлежит ликвидации.

По решению Верховного суда РФ все региональные отделения партии «Гражданская инициатива» и другие ее подразделения должны быть закрыты.

Партия существовала с 2013 года. В 2014 году она выдвигала на президентские выборы журналистку Ксению Собчак, занявшую четвертое место.

В 2016 году «Гражданская инициатива» на выборах в Госдуму хотела объединиться с партией «Яблоко», но у них не получилось достигнуть соглашения.

В 2024 году партия выдвинула на выборы главы государства политика Бориса Надеждина. ЦИК отказал ему в регистрации по причине высокого процента брака в собранных за его выдвижение подписях.

Дарья Сайфиева