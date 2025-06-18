Эндрю Миллер получил премию Вальтера Скотта за роман о зиме 1963 года

Награду автору вручили основатель премии герцог Баклю и прямой потомок Вальтера Скотта — Мэттью Максвелл Скотт

Писатель Эндрю Миллер. Фото: cкриншот с сайта The Bookseller

Писатель Эндрю Миллер получил премию Вальтера Скотта за историческую прозу за роман «Земля под снегом». Торжественное вручение прошло 12 июня 2025 года в рамках книжного фестиваля в Мелроузе. Призовой фонд составил £25 000. Награду автору вручили основатель премии герцог Баклю и прямой потомок Вальтера Скотта — Мэттью Максвелл Скотт.

В книге описана жизнь двух молодых супружеских пар в отдаленной английской деревне во время затяжной зимы 1962—1963 годов. Одна семья живет в уютном коттедже, другая — на заброшенной ферме. Между женщинами завязывается дружба. На фоне холода, скуки и бытовых напряжений постепенно всплывают прошлое и скрытые конфликты. Изоляция усиливает напряжение, и герои сталкиваются с последствиями, которые меняют их жизнь.

Жюри включало семь человек: писателей, телеведущих, историков искусства, бывших лауреатов и книготорговцев. Председателем стала писательница Кэти Грант. Финалистов отбирали среди авторов из Великобритании, Ирландии и стран Содружества. Для участия книга должна быть опубликована не позднее чем за 60 лет до наших дней. Это правило отсылает к первому историческому роману Вальтера Скотта — «Уэверли, или Шестьдесят лет назад», действие которого происходит в 1745 году.

Миллер ранее дважды попадал в шорт-лист этой премии. В интервью он рассказал, что вдохновлялся историями своих родителей и их знакомых. Он описал героев как «вышедших из метели». По его словам, личная память стала основой для вымышленных событий.

Роман стал десятым лауреатом в истории премии. Среди прошлых победителей — Себастьян Барри, Роберт Харрис, Андреа Леви и Хилари Мантел. Эксперты отметили точность деталей, спокойный стиль и способность автора раскрывать сложные темы в рамках бытовых сцен. По их мнению, «Земля под снегом» по-разному будет восприниматься при каждом прочтении.

На русском языке книга выйдет в издательстве Corpus осенью этого года в переводе Леонида Мотылева.

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Екатерина Петрова