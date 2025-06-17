К 2030 году почти половина казанцев перейдет на общественный транспорт

Это позволит существенно снизить экологическую нагрузку на городской воздух и улучшить качество жизни горожан.

Фото: Динар Фатыхов

Казань продолжает развивать «зеленую» транспортную инфраструктуру. По последним данным, в городе работает 608 автобусов, из которых 330 функционируют на газомоторном топливе, 90 трамваев и 145 троллейбусов.

Экологическая ситуация в столице Татарстана остается напряженной. По данным Министерства экологии Татарстана за 2024 год, автомобильный транспорт генерирует 70% всех выбросов загрязняющих веществ, а общий объем выбросов составляет 40,6 тысячи тонн при количестве автомобилей 485 тысяч единиц.

Стратегическая цель городских властей — увеличить долю жителей, регулярно пользующихся общественным транспортом, с текущих 30% до 45% к 2030 году. Это позволит существенно снизить экологическую нагрузку на городской воздух и улучшить качество жизни горожан.

Развитие общественного транспорта становится одним из приоритетных направлений городской политики, направленной на улучшение экологической обстановки в мегаполисе. Одним из вариантов улучшения ситуации предлагают увеличение «зеленого» подвижного состава — электробусов и других видов общественного транспорта на электричестве и/или газомоторном топливе.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что к 2030 году Казань может перейти на 100%-ю переработку коммунальных отходов.

Дмитрий Зайцев