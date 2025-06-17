К 2030 году Казань планирует перейти к 100%-й переработке коммунальных отходов

На сегодняшний день только 10-11% отходов направляются на сортировку

Фото: Инна Серова

Жители Казани определили три главные экологические проблемы города, следует из результатов опроса на портале госуслуг, проведенного в ноябре 2024 года. Наибольшее беспокойство у горожан вызывают вопросы переработки отходов и их утилизации, загрязнение воздуха в городской среде, а также состояние и чистота водоемов. Об этом заявили во время 39-й сессии Казгордумы Казани.

К 2030 году, согласно планам, 100% твердых коммунальных отходов должны проходить сортировку, 50% отходов планируется отправлять на захоронение, а 25% отходов должны быть возвращены в производственный цикл.

По данным регионального оператора УК «ПЖКХ», в 2024 году 10-11% отходов в Казани направлялись на сортировку, 94,9% — на захоронение, а в производственный цикл возвратились всего 5,1% отходов.



Ранее «Реальное время» сообщало, что Казань усилила свои позиции в рейтинге городов с устойчивой стратегией развития.

Дмитрий Зайцев