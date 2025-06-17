Казань укрепила позиции в рейтинге устойчивого развития

В Казани выросло количество зеленых насаждений, продолжительность жизни и более трети трудоспособных жителей с инвалидностью успешно трудоустроены.

Фото: Артем Дергунов

Казань продолжает демонстрировать высокие результаты в сфере устойчивого развития. По итогам 2024 года город занял третье место в России по качеству городской среды, а также получил престижный ESG-AA-рейтинг от агентства «Эксперт-РА». Об этом заявили во время 39-й сессии Казгордумы.

За последние 20 лет в Казани высажено 882 тысячи деревьев, а зеленые насаждения занимают 32,7% территории города. Ежегодно на переработку отправляется 1,5 тысячи тонн вторичного сырья, что свидетельствует о развитии системы раздельного сбора отходов.

Социальная сфера также демонстрирует позитивные изменения. Средняя продолжительность жизни горожан достигла 76,5 года. Особое внимание уделяется поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья — 36% трудоспособных жителей с инвалидностью успешно трудоустроены.



Казань продолжает оставаться одним из лидеров среди российских городов по показателям устойчивого развития.

Дмитрий Зайцев