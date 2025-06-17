Стоимость активов ПИФов в России обновила рекорд после падения 2022 года

Общий объем чистых активов российских паевых инвестиционных фондов (ПИФов) уверенно превысил докризисные значения, свидетельствуют данные Банка России за I квартал 2025 года. Несмотря на драматическое падение в 2022 году, сегодня индустрия демонстрирует признаки устойчивого восстановления — с новыми рекордами для отдельных категорий фондов.

Стоимость чистых активов (СЧА) закрытых ПИФов достигла 15,5 трлн рублей, что почти в 2,7 раза выше, чем в III квартале 2021 года (5,75 трлн рублей), когда начался рост на фоне постпандемийного оптимизма. Интервальные фонды показали еще более впечатляющее восстановление: с 42,3 млрд рублей в III квартале 2022 года до 288,1 млрд рублей в I квартале 2025-го — рост составил более чем в 6,8 раза, или на 580 процентов.

Открытые фонды, традиционно более чувствительные к рыночной турбулентности, также вышли на устойчивую траекторию: их активы составили 861,2 млрд рублей, приблизившись к докризисному уровню III квартала 2021 года (899,7 млрд рублей, снижение всего на 4,3 процента).

До кризисного 2022 года рынок ПИФов демонстрировал динамику. С 2020 по 2021 год СЧА всех типов фондов стабильно росла на фоне восстановления мировой экономики, снижения ставок и повышения интереса к розничным инвестициям. Закрытые фонды увеличили активы почти на 1,6 трлн рублей — с 4,1 трлн в III квартале 2020 года до 5,75 трлн в III квартале 2021-го. Открытые фонды показали рост на 49,6 процента — с 601,1 млрд до 899,7 млрд рублей за тот же период.

Всплеск неопределенности в начале 2022 года привел к резкому падению стоимости активов большинства фондов. Геополитический шок, отток капитала, обрушение фондового рынка и заморозка части иностранных активов привели к рекордному сокращению СЧА:

Открытые ПИФы потеряли почти 47,2 процента активов в I квартале 2022 года — с 899,7 млрд до 475,0 млрд рублей.

Интервальные фонды просели более чем на 62,8 процента — с 92,8 млрд в III квартале 2021 года до 34,5 млрд в I квартале 2022 года, достигнув исторического минимума за последние пять лет.

Даже закрытые фонды, обычно более устойчивые к рыночным колебаниям, зафиксировали умеренное снижение на 4,1 процента в III квартале 2022 года — с 6,01 трлн до 5,77 трлн рублей.

Артем Гафаров