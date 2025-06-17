После укусов клещей к медикам обратилось 5,9 тыс. человек в Татарстане
Больше всего пострадавших от насекомых среди жителей Казани
За медицинской помощью в связи с присасыванием клещей обратилось уже 5,9 тыс. жителей Татарстана. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики.
Больше всего пострадавших от укусов насекомых оказалось в Казани (1 852 человека). В Набережные Челнах зарегистрировано 765 случаев. А в Нижнекамском районе за медпомощью после присасывания клещей обратилось 466 человек.
Также у татарстанцев зарегистрировано 2 случая иксодового клещевого боррелиоза и 1 случай клещевого энцефалита после отдыха в Башкирии.
В Роспотребнадзоре республики напомнили, что обработку от клещей провели в местах размещения летних оздоровительных учреждений, парках и скверах.
Ранее в ведомстве предупреждали об увеличении количества обращений из-за укусов клещей.
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