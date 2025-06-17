Испания введет транзитные визы для россиян с 12 июля

Такая виза не дает права въезда на территорию стран Шенгенского соглашения

Фото: Мария Зверева

С 12 июля для поездок через международные аэропорты Испании россиянам нужна будет транзитная виза. Об этом сообщили на сайте консульства страны в Москве.

— В соответствии с п. 2 ст. 3 визового кодекса было установлено, что гражданам Российской Федерации, имеющим обычные паспорта, для транзита через международные зоны аэропортов Испании необходимо иметь аэропортовую транзитную визу (TAP), — сказано в сообщении.

С такой визой россияне смогут осуществлять транзит в международной зоне аэропортов Шенгенской зоны, но она не дает права на въезд на территорию стран Шенгенского соглашения, подчеркнули в консульстве.

Ранее власти Таиланда сообщили, что для граждан России разрешение на нахождение в стране без визы до двух месяцев сохранят минимум до 2027 года.



Дарья Сайфиева