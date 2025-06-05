Таиланд подтвердил сохранение 60-дневного безвизового режима для россиян

Власти Таиланда подтвердили, что не планируют пересматривать условия безвизового пребывания для граждан России. Россияне смогут продолжать въезжать в Таиланд без визы и находиться в стране до двух месяцев как минимум до 2027 года.

Ранее в местных СМИ появились сообщения о возможном сокращении сроков пребывания по безвизовому въезду для туристов до 30 дней. Однако иммиграционные власти Таиланда опровергли эти слухи. При этом для въезда в страну с 1 мая потребуется заполнение специальной онлайн-формы.

