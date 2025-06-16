Россия разрешила ввоз ГМО-сои для экспорта

Фото: Динар Фатыхов

Правительство подписало постановление, разрешающее ввоз генетически модифицированной (ГМО) сои при условии, что произведенные из нее корма будут направлены исключительно на экспорт. Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вступает в силу немедленно и будет действовать в течение года.

Инициатива принадлежит Министерству сельского хозяйства. Согласно пояснительной записке, данная мера призвана решить проблему недозагрузки мощностей по переработке масличных культур в России. В стране зарегистрированы линии ГМО-сои, разрешенные для пищевых целей, но не для кормовых. Это препятствовало импорту сои, необходимой для работы перерабатывающих предприятий.

— Невозможность ввоза соевых бобов, содержащих эти ГМО, негативно сказывалась на загрузке мощностей и объемах экспорта, — говорится в документе.

В качестве примера приводится Калининградская область, где мощности по переработке сои превышают 2 млн тонн в год, но загружены они менее чем на 5% за счет местного производства.

Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

Постановление позволяет ввозить и перерабатывать сою, содержащую шесть видов ГМО, зарегистрированных для пищевых целей (линии А5547-127, FG72, А2704-12, MON87708, DAS-44406-6, DAS-81419-2). При этом запрет на использование ГМО-сои для внутреннего потребления сохраняется в соответствии с доктриной продовольственной безопасности. Ввоз ГМО-сои для посева, выращивания и разведения по-прежнему запрещен.

Ранее подобное разрешение действовало на временной основе до конца 2024 года.

Рената Валеева