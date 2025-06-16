Мобильная поликлиника из Казани начала работу в селе Бакрчи Тетюшского района

В село Бакрчи Тетюшского района прибыла мобильная поликлиника, укомплектованная специалистами Городской клинической больницы №7 Казани. Ее запуск стал возможным благодаря инициативе раиса Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

С этой недели жители села Бакрчи могут пройти диспансеризацию и получить консультации узких специалистов, не выезжая за пределы своего населенного пункта.

Как отмечают в Минздраве, мобильные медицинские комплексы уже доказали свою эффективность. С начала года врачи Городской клинической больницы №7, работающие в рамках этой программы, осмотрели более 5 тысяч сельских жителей.

Жители сел Курманаево и Биляр-Озеро в Нурлатском районе получат доступ к современной медпомощи. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» здесь возводятся два новых фельдшерско-акушерских пункта.

Рената Валеева