Аналитик: нефть может вырасти до $150 за баррель

Фото: Ринат Назметдинов

Цена на нефть может значительно подняться из-за ирано-израильского конфликта, однако повышение будет недолгим. Такое мнение в беседе с RT выразил владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

— Прямо сейчас нефтяные поставки через Ормузский пролив идут в прежнем режиме. Судовладельцы выбирают другие пути, просто чтобы сократить свои риски в случае неожиданных осложнений или блокировки прохода вообще, — сказал он.

По мнению эксперта, все остальное — премия за риск и иллюзорные осложнения.

— Прогнозы могут быть разнообразными. Для нефти сорта Brent уже звучали ориентиры — и $120, и $300. При самом плохом варианте баррель может вырасти до $150, но вернется к $65 так же быстро, как рос, — считает Гиря.

Тем временем цена золота, по его словам, может подняться до $3,5 тыс. за унцию.

Елизавета Пуншева