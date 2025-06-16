Максимальное число школьников из России выиграли на олимпиадах за два года

Фото: Максим Платонов

Российские школьники продемонстрировали беспрецедентные успехи на международных олимпиадах за последние два года, завоевав медали абсолютно во всех своих выступлениях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Института содержания и методов обучения имени Леднева.

В 2023 году все 43 участника российских команд вернулись домой с наградами: 34 золотые, 8 серебряных и 1 бронзовая медаль. В 2024 году повторился триумф: 42 школьника завоевали 31 золотую, 9 серебряных и 2 бронзовые медали. Это означает, что каждый участник российских команд получил медаль в течение двух лет подряд.

— Многие наши ученики отмечают, что решение заданий международного уровня оказывается легче, чем финал Всероссийской олимпиады школьников, — рассказал директор Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

По его словам, такой феноменальный успех обусловлен эффективной системой выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей в России.

Успехи российских школьников подтверждаются и недавними результатами на Международной олимпиаде по химии, где российская команда завоевала три золотых и одну серебряную медаль. Двое победителей — уроженцы Казани.

Рената Валеева