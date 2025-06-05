В Казани торжественно встретили победителей международной олимпиады по химии

В Казани торжественно встретили победителя Международной олимпиады по химии имени Абу Райхана Бируни (ARBIChO 2025) Азамата Шарафиева.

Олимпиада проходила в Ташкенте, где четыре школьника из России завоевали медали. Золотые награды получили Азамат Шарафиев из школы №9 и Саид Нургаянов из лицея №131 в Казани, а также Арсений Сысоев из школы-интерната имени Колмогорова при МГУ. Серебряную медаль получил Владимир Руренко из московской школы ЦПМ.

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин поздравил Азамата Шарафиева и подчеркнул: «Это очень серьезная олимпиада. И все участники от Татарстана завоевали золото. Мы гордимся нашей молодежью, это победа не только республики, но и всей страны».

ARBIChO состоит из двух этапов: практического и теоретического. Практический тур включает две задачи по 2 часа 10 минут каждая, а теоретический — восемь заданий общей продолжительностью 5 часов.

