Путин подписал закон об упрощении доступа к материнскому капиталу
Президент России Владимир Путин подписал закон, значительно упрощающий получение маткапитала и ускоряющий процесс выплат. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, является частью перехода к системе «Социального казначейства» — единой цифровой платформе для автоматизированного предоставления социальной поддержки.
Новый закон предусматривает автоматизированный учет всех получателей материнского капитала. В частности, от момента рождения ребенка и уведомления об этом через портал «Госуслуги» до получения сертификата пройдет всего пять дней. Срок межведомственного взаимодействия по оформлению маткапитала сокращен до 48 часов.
Закон также устанавливает автоматический переход права на материнский капитал в случае смерти владельца сертификата или лишения его родительских прав. Средства в этом случае будут автоматически переведены другому родителю или детям. Кроме того, сокращаются сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами, делая процесс выплат более быстрым и удобным для семей.
Ранее глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила увеличить материнский капитал на один миллион рублей для женщин, которые становятся матерями в возрасте до 24 лет.
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