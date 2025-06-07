Путин подписал закон об упрощении доступа к материнскому капиталу

Фото: Артем Дергунов

Президент России Владимир Путин подписал закон, значительно упрощающий получение маткапитала и ускоряющий процесс выплат. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, является частью перехода к системе «Социального казначейства» — единой цифровой платформе для автоматизированного предоставления социальной поддержки.

Новый закон предусматривает автоматизированный учет всех получателей материнского капитала. В частности, от момента рождения ребенка и уведомления об этом через портал «Госуслуги» до получения сертификата пройдет всего пять дней. Срок межведомственного взаимодействия по оформлению маткапитала сокращен до 48 часов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Закон также устанавливает автоматический переход права на материнский капитал в случае смерти владельца сертификата или лишения его родительских прав. Средства в этом случае будут автоматически переведены другому родителю или детям. Кроме того, сокращаются сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами, делая процесс выплат более быстрым и удобным для семей.

Ранее глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила увеличить материнский капитал на один миллион рублей для женщин, которые становятся матерями в возрасте до 24 лет.

Рената Валеева