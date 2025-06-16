На Солнце в течение суток возможны вспышки высочайшего класса

Фото: Динар Фатыхов

Солнце демонстрирует беспрецедентную активность, один из самых мощных всплесков за текущий год. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в ближайшие сутки высока вероятность солнечных вспышек класса X — самого высокого уровня мощности.

Ранее Институт прикладной геофизики сообщил о двух мощных вспышках класса М (M8.5 и M6.4), направленных в сторону Земли.

Специалисты предупреждают, что вспышки класса X могут вызвать серьезные геомагнитные возмущения. Солнечные вспышки, классифицируемые по классам A, B, C, M и X (от минимальной до максимальной мощности), сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Достигая Земли, эти выбросы могут спровоцировать магнитные бури, потенциально влияющие на работу спутниковой связи, энергосистем и других технологических инфраструктур.

— Наблюдаемый всплеск активности — один из самых значительных в этом году, и пока нет признаков его затухания, — отмечают в Лаборатории солнечной астрономии.

Рената Валеева