Правительство России направит 70 млрд рублей на строительство и реконструкцию очистных сооружений в регионах

Важность программы заключается в улучшении экологической обстановки и здоровья граждан

Фото: Максим Платонов

Правительство России утвердило механизм выделения финансовой поддержки регионам для модернизации и возведения водоочистных комплексов. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, объем финансирования составит почти 70 миллиардов рублей на пятилетнюю перспективу, сообщает портал правительства РФ.

По словам Мишустина, субсидии будут распределяться между субъектами Федерации ежегодно начиная с текущего года. Средства предназначены для обновления инфраструктурных объектов водоснабжения в крупных населенных пунктах, Арктическом регионе, на Дальнем Востоке и на недавно присоединенных территориях.

Механизм предусматривает открытый конкурсный отбор проектов, доступный для всех регионов страны. Особенное внимание будет уделено активной вовлеченности субъектов в развитие собственной инфраструктуры водоподготовки, включая малые населенные пункты.

— Наша цель — обеспечить чистоту питьевой воды и создать комфортные условия проживания граждан, улучшив качество окружающей среды, — подчеркнул Михаил Мишустин.

Он добавил, что контроль над расходованием бюджетных средств и качеством выполненных работ будет усилен, так как благополучие россиян напрямую зависит от качества водных ресурсов.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что в Казани продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В этом году в программу включили 226 зданий, и на данный момент работы выполнены на 35,4%.



Дмитрий Зайцев