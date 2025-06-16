Бывшая жена Паши Техника назвала причину его смерти

Бывшая жена рэпера Паши Техника, скончавшегося в возрасте 40 лет, Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) заявила, что причиной его смерти стало неправильное лечение, проводимое «черными прокапщиками».

По словам Карицкой, в последние дни жизни Технику вместо скорой помощи вызывали нелегальных медиков, которые работают в Таиланде. Они могли неадекватно оценить состояние музыканта, что привело к его смерти. «Три дня его прокапывали непонятными, скажем так, веществами, они приезжали без определенного оборудования, которое может реально дать понять, что с человеком происходит», — рассказала Ева Карицкая.

Чтобы помочь людям, страдающим от наркозависимости, Карицкая вместе с матерью Техника решили войти в попечительский совет фонда «Второй шанс».

