Идентифицированы останки 87 из 274 погибших в авиакатастрофе в Индии

Фото: Максим Платонов

Группа судмедэкспертов и врачей-патологоанатомов, работающая над опознанием жертв авиакатастрофы Air India в Ахмедабаде, идентифицировала останки 87 погибших из 274. Более 45 тел уже переданы родственникам для погребения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NDTV.

По словам доктора Раджниша Пателя, одного из руководителей группы, совпадение образцов ДНК достигло 92%, что позволило идентифицировать 87 тел (некоторое дублирование связано с анализом разных фрагментов одного тела). Он уточнил, что 47 тел уже переданы родственникам.

Работа осложняется нехваткой образцов ДНК: медикам удалось собрать лишь 230 образцов от родственников погибших, в то время как останки 274 человек находятся в морге Ahmedabad Civil Hospital. Каждый анализ ДНК занимает 72 часа, что значительно замедляет процесс опознания.

Напомним, пассажирский самолет Air India разбился 12 июня вблизи аэропорта Ахмедабада, штат Гуджарат. На борту находились 242 человека (включая экипаж). В результате крушения, также затронувшего здание общежития медицинского колледжа, погибли 274 человека. Один пассажир выжил.

Рената Валеева