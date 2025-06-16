Выплаты по ОСАГО в Татарстане в I квартале 2025 года составили 2 млрд рублей

Фото: Ирина Плотникова

Выплаты по ОСАГО в Татарстане в I квартале 2025 года составили 1,88 млрд рублей, следует из данных Банка России. По сравнению с январем — мартом 2024 года сумма увеличилась на 40 млн рублей. Объем выплат по ОСАГО в Приволжском федеральном округе в начале 2025 года составил 9,54 млрд, а в общем по России — 51,7 миллиарда.

В тройке лидеров в ПФО по объему выплат оказались также Башкортостан (1,5 млрд) и Самарская область (1 млрд). Замыкают список Кировская область (287 млн), Мордовия (197 млн) и Марий Эл (179 миллионов).

По итогам 2024 года суммарный объем выплат по ОСАГО в Татарстане составил 7,64 млрд рублей, это пятая часть от показателя ПФО (38 млрд). Суммарно по России в прошлом году в рамках обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств выплатили 201,8 миллиарда.

Артем Гафаров