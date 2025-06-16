Лидеры России и Турции обсудили конфликт Израиля и Ирана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили нарастающий конфликт между Израилем и Ираном. Об этом сообщила администрация президента Турции.
Эрдоган подчеркнул, что насилие, начавшееся после нападения Израиля на Иран, угрожает безопасности всего региона. Он заявил, что действия правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху представляют собой серьезную угрозу для международной стабильности.
— Регион не может допустить новой войны, — добавил Эрдоган.
В разговоре также затрагивались двусторонние отношения и другие региональные проблемы.
Также Путин высоко оценил роль Эрдогана в подготовке российско-украинских переговоров, заявили в Кремле.
Напомним, что сегодня Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран применил новые методы нанесения ударов, которые привели к тому, что израильская ПВО атаковала сама себя. Многоуровневые системы обороны Израиля вышли из строя. Ранее Израиль сообщил о запуске Ираном ракет и повреждениях восьми зданий.
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