Лидеры России и Турции обсудили конфликт Израиля и Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили нарастающий конфликт между Израилем и Ираном. Об этом сообщила администрация президента Турции.

Эрдоган подчеркнул, что насилие, начавшееся после нападения Израиля на Иран, угрожает безопасности всего региона. Он заявил, что действия правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху представляют собой серьезную угрозу для международной стабильности.

— Регион не может допустить новой войны, — добавил Эрдоган.

В разговоре также затрагивались двусторонние отношения и другие региональные проблемы.

Также Путин высоко оценил роль Эрдогана в подготовке российско-украинских переговоров, заявили в Кремле.

Напомним, что сегодня Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран применил новые методы нанесения ударов, которые привели к тому, что израильская ПВО атаковала сама себя. Многоуровневые системы обороны Израиля вышли из строя. Ранее Израиль сообщил о запуске Ираном ракет и повреждениях восьми зданий.



Анастасия Фартыгина