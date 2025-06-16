По второму этапу Вознесенского тракта в Казани проехало 1,16 млн автомобилей

С момента открытия второго этапа Вознесенского тракта в Казани 10 марта 2025 года по нему проехало 1,16 млн автомобилей. Это составляет более 12,3 тыс. машин в день, что соответствует 25,8% от общего потока на Мамадышском тракте. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Движение по этому участку дороги было запущено 26 декабря 2024 года. Общая стоимость проекта составила 27 млрд рублей, и без федеральной поддержки его реализация была бы невозможна.

Дорога оборудована системой взимания платы «Свободный поток», что позволяет водителям проезжать без остановок. Оплатить проезд можно на официальном сайте трассы в течение пяти дней после поездки.

Накануне сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Казани задержали 20-летнего жителя Казани, который запускал фейерверки из окна своего автомобиля во время движения по Вознесенскому тракту.



Анастасия Фартыгина