В Челябинской области ребенок получил травмы после падения из окна

В Челябинской области произошел инцидент с участием ребенка, который получил травмы и был доставлен в больницу после падения из окна. Подробности происшествия уточняются.

Местные службы оперативно отреагировали на происшествие и оказали необходимую помощь пострадавшему. Состояние ребенка и обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.

