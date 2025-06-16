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Происшествия

В Челябинской области ребенок получил травмы после падения из окна

11:29, 16.06.2025

В Челябинской области произошел инцидент с участием ребенка, который получил травмы и был доставлен в больницу после падения из окна. Подробности происшествия уточняются.

Местные службы оперативно отреагировали на происшествие и оказали необходимую помощь пострадавшему. Состояние ребенка и обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.

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Происшествия

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