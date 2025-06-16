В Челябинской области ребенок получил травмы после падения из окна
В Челябинской области произошел инцидент с участием ребенка, который получил травмы и был доставлен в больницу после падения из окна. Подробности происшествия уточняются.
Местные службы оперативно отреагировали на происшествие и оказали необходимую помощь пострадавшему. Состояние ребенка и обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.
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