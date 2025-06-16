В Казани в связи с аварией на водопроводе отключат воду 45 многоквартирным домам
В Казани с 16 июня будет приостановлено водоснабжение по адресу: улица Лесозаводская, 1, и еще в 45 многоквартирных домах из-за аварии на водопроводе. Отключение продлится до 1:00 17 июня, сообщает пресс-служба городского «Водоканала».
Отключение затронет дома по следующим адресам:
- Мало-Московская — 14а, 21/15, 26, 28, 30/13, 31, 32, 33, 37, 14, 15, 17а корп.1; 19, 24а;
- Кл.Цеткин — 10, 13, 17, 17Б, 31а, 33, 34, д.— 3, 3/1, 6, 6/1, 6 корп. 1; 8 корп.1; 8Б, 8Б/1, 8Б/2, 8/1, 8/27, 8/27а, 8/27 корп. 1,2,3; 8/27а, 10/1, 13а, 16, 17а, 17в, 18/20, 19, 21/1, 23, 31/106, 33, 34а, 34Б, 34/1;
- Боевая — 145а, 147а, дома от №2 до №140, 153;
- Адмиралтейская — 7, 9, 11, 13/30, 15/21, 17, 21; 2, 3 корп. 1,2,3,4,5,6,7,18,19; 3/1, 3/2, 5, на Вертолетном заводе;
- Большая — 80, 98/1, 108, 108а, д. — 106/31, 106 корп. 1,2,3; дома от №22 до №109;
- Урицкого — 6, 8, 10, 12, 14, 16, 27, д.— 4, 4 корп. 1; 15 17, 22а, 24;
- Столярова — 1/22, 3, 5, 6, 7, 19, 35, д. — 9а, 9г/5, 22/2, 37;
- Серп и Молот — 22/1, 24, 24а, 26, 28, д. — 15, 31;
- Кызыл Армейская — 23а, 23а корп.1; 27Б;
- Лесозаводская — 8а, 8а/1, 1;
- Казахская, Военная, Карельская, Брюсова, Чистоозерская.
Понижено давление воды в Вахитовском районе:
- Лево-Булачная — 24, 56;
- Право-Булачная — 37, 39/2, 43;
- Островского — четные номера домов от д.№2 до д.№18, нечетные номера домов от д. №1 до д. №21;
- М. Джалиля — 6/1, 2/35, 8/44;
- Астрономическая — четные номера домов от д. №2/45 до д. №10,
нечетные номера домов от д. №1/43 до д. №9/62;
- К. Наджми — 1/8, 3/9, д.— 2/39, 4/10, 5, 7/52, 6/11, 8, 8к.1, 8а, 9, 10, 12;
- Чернышевского — четные номера домов от д. №24/23 до д. №36а, нечетные номера домов от д. №25/26 до д. №43/6;
- Саид-Галеева, Ташаяк, Коротченко, Б. Шахиди, Р. Яхина, Т.Гиззата, М. Межлаука, Московская, Кирова пер., Худякова, Крайняя, Нариманова, Привокзальная площадь, С. Садыковой, Г. Камала, Н. Столбова, Ямская, Заводская, П.Коммуны, Ш.Камала, Татарстан, Девятаева, Портовая, Зайцева, К. Якуба, Дулата Али, М. Гафури, Меховщиков, Эш Урам, Кызыл Татарстан, Ирек, К. Тинчурина, Г. Тукая, Ахтямова, К. Насыри, Ш. Марджани, З. Султана, Ф. Карима, Сафьян, И. Гаспринского, Н. Баяна, Г. Исхаки, Р. Яхина, КСКа, А. Халикова.
В Приволжском районе улицы следующие:
- Южно-Промышленная — 1, 1/77а; 1/77Б; 2, 4, 6, 1Б, 1 корп. 7; 2/2, 2а, 3 корп.1,2,3,4,5,6,7,8; 3, 3/1, 3/2, 3а; 5, 5а, 5 корп.1,2; 6д, 6г, 8а, 10 корп. 2; 12в;
- Вл. Кулагина — 21, 23, 23 корп. 1,2,3; 25, 25 корп. 1,2,3,4;
- Ш. Камала, К. Тинчурина, Фаткуллина, Яшляр, Болгар, Ирек, С. Сайдашева, Г. Тукая, Ш. Камала, К. Тинчурина, Красного Пожарника, С. Садыковой, Производственная, Бр. Петряевых, Н-Вахитовская, Ватутина, Гассара, Пригородная, Лебедева, Тихорецкая, Крутовская, Безымянный переулок, Юл Урам, Тимер Юл, Яшь Кыч, Алебастровая, Турбинная, Шевченко, Тракторная, 1-Тракторная, 2-Тракторная, 3-Тракторная, 4-Тракторная, 2-Гаражная, Учительская, Магистральная, Складская, Холмовая, Орловская;
- в поселках: Поповка, Кукушкино.
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