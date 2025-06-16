Семь пострадавших остаются в больницах после атаки БПЛА — Минздрав Татарстана

Всего во время атаки пострадали более десятка человек

Фото: Реальное время

Министерство здравоохранения Татарстана рассказало о том, что в медицинских учреждениях находятся семь пострадавших после атаки БПЛА в Елабужском районе. Для их лечения привлечены федеральные эксперты.

— Два пациента в состоянии средней тяжести получают лечение в Елабужской ЦРБ, врачи оценивают их динамику как положительную. Еще трое находятся в Камском детском медицинском центре (Н. Челны). Их состояние стабильное, средней тяжести, угрозы жизни нет. Вместе с тем состояние еще двоих оценивается как стабильное, им оказывается помощь в БСПМ Набережных Челнов, — уточнили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Напомним, что 15 июня в Елабужском районе Татарстана в результате попытки атаки БПЛА погибли двое человек, более десятка пострадавших. Об этом сообщал глава района Рустем Нуреев в своем телеграм-канале. Позднее раис Татарстана Рустам Минниханов резко осудил нападения на гражданских со стороны украинского режима, назвав их «кровавыми и жесткими».

Дмитрий Зайцев