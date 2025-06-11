Капитальный ремонт моста через Шешму в Нижнекамском районе: как объехать перекрытие

В Нижнекамском районе временно закрыт мост через реку Шешму для проведения капитального ремонта. Ожидается, что работы будут завершены до 1 сентября.

Первоначально планировалось закончить ремонт к 15 сентября. Однако руководитель исполкома НМР Радмир Беляев поручил ускорить работы, чтобы завершить их к началу учебного года. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Объезд организован через дорогу, проходящую через деревню Шереметьевку. Радмир Беляев также поручил оперативно провести ямочный ремонт на этом участке. Рядом с мостом в Шереметьевке будет организован съезд для проезда легковых автомобилей.

Для ускорения ремонта было принято решение закрыть мост полностью. Ни одно село не будет ограничено в выезде, внесены временные изменения в движение пригородных автобусов.

