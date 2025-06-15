В Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер и град

Фото: Реальное время

ГУ МЧС России по Татарстану предупредило о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в регионе во второй половине дня 15 июня, ночью и днем 16 июня.

По данным РСЧС, на территории республики прогнозируются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, сильные дожди и местами локально возможен град.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В связи с этим МЧС рекомендует жителям и гостям республики соблюдать меры предосторожности:

Избегайте укрытия под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач.

Будьте осторожны на улице и дорогах.

Для перехода проезжей части используйте по возможности только надземные или подземные пешеходные переходы.

Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону экстренных служб 112.

Рената Валеева