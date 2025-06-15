В Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер и град
ГУ МЧС России по Татарстану предупредило о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в регионе во второй половине дня 15 июня, ночью и днем 16 июня.
По данным РСЧС, на территории республики прогнозируются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, сильные дожди и местами локально возможен град.
В связи с этим МЧС рекомендует жителям и гостям республики соблюдать меры предосторожности:
- Избегайте укрытия под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач.
- Будьте осторожны на улице и дорогах.
- Для перехода проезжей части используйте по возможности только надземные или подземные пешеходные переходы.
- Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону экстренных служб 112.
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