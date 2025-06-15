Тысячи российских туристов застряли в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном

Фото: Максим Платонов

Около двух тысяч российских туристов оказались в затруднительном положении в Объединенных Арабских Эмиратах из-за закрытия воздушного пространства над Ираном, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Закрытие неба повлияло как на туристов, отдыхающих в ОАЭ, так и на тех, кто следовал через Эмираты транзитом в Россию, передает РИА «Новости».

АТОР рекомендует туристам, купившим турпакеты с авиаперелетом через туроператоров, оставаться на связи с туркомпаниями, используя все доступные каналы коммуникации. Ассоциация гарантирует, что компании окажут помощь в возвращении в Россию. Тем не менее АТОР призывает проявить терпение, поскольку решение проблемы может занять некоторое время.

Туристам, самостоятельно забронировавшим авиабилеты и желающим срочно вернуться домой, рекомендуется искать варианты вылета через третьи страны, используя российские онлайн-агрегаторы для покупки билетов в рублях.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В случае задержки рейса АТОР советует самостоятельно позаботиться о бронировании отеля через онлайн-сервисы, принимающие оплату в рублях.

Ассоциация также настоятельно рекомендует туристам обеспечить надежную мобильную связь, активировав роуминг или eSIM, и позаботиться о достаточном запасе воды и продуктов, особенно если путешествуют с детьми. В случае отсутствия иностранной банковской карты АТОР советует обратиться к гидам для обмена рублей на местную валюту. Кроме того, ассоциация напоминает о необходимости продлить туристическую страховку, если срок ее действия истекает, чтобы избежать высоких медицинских расходов.

Рената Валеева