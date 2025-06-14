В Самарской области задержан подозреваемый в хищении более 800 тысяч рублей
В Самарской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении крупной суммы денег, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Установлено, что злоумышленник использовал поддельные документы умершего жителя Тольятти для оформления кредита.
По данным следствия, подозреваемый оформил кредит, используя фальшивые документы покойного тольяттинца, и распорядился полученными деньгами по своему усмотрению. Сумма хищения превысила 800 тысяч рублей.
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