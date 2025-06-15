Аскольд Запашный сообщил о планах вывезти жену из Израиля
Народный артист РФ, дрессировщик Аскольд Запашный рассказал о том, что его супруга Элен находится в Израиле и ожидает возможности вернуться в Россию. По словам артиста, его жена находится в безопасности.
«Она полетела по делам в Хайфу, сейчас ищем возможность, чтобы она могла улететь обратно», — сообщил Аскольд Запашный.
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