Аскольд Запашный сообщил о планах вывезти жену из Израиля

Народный артист РФ, дрессировщик Аскольд Запашный рассказал о том, что его супруга Элен находится в Израиле и ожидает возможности вернуться в Россию. По словам артиста, его жена находится в безопасности.

«Она полетела по делам в Хайфу, сейчас ищем возможность, чтобы она могла улететь обратно», — сообщил Аскольд Запашный.

