Новости общества

17:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Аскольд Запашный сообщил о планах вывезти жену из Израиля

08:09, 15.06.2025

Народный артист РФ, дрессировщик Аскольд Запашный рассказал о том, что его супруга Элен находится в Израиле и ожидает возможности вернуться в Россию. По словам артиста, его жена находится в безопасности.

«Она полетела по делам в Хайфу, сейчас ищем возможность, чтобы она могла улететь обратно», — сообщил Аскольд Запашный.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также