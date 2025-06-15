Сегодня в Татарстане местами ожидается гроза и до +26 градусов
Ветер при ухудшении погоды усилится до 15—18 м/с
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный 5—10 м/с, местами порывами до 13 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—18 м/с. Утром температура составит порядка +14 градусов и выше. Днем в Татарстане ожидается от +21 до +26 градусов, в Казани — от +23 до +25 градусов.
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