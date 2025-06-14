В провинции Восточный Азербайджан в результате атаки Израиля погибли 30 военных

Ранения получили 55 человек

В провинции Восточный Азербайджан в результате атаки Израиля погибли как минимум 30 военных и один сотрудник организации Красного Полумесяца Ирана. Об этом рассказал губернатор провинции.

— В результате агрессии сионистского режима против этой провинции, начавшейся в пятницу утром, 30 военнослужащих и один член организации Красного Полумесяца погибли, защищая родину, а 55 человек получили ранения, — цитирует его агентство ISNA.

Напомним, по данным иранского издания KhabarFarsi, атаки Израиля привели к обрушению здания в городе Шахил Чамран на юго-западе страны. По предварительным данным, погибли 60 человек, в том числе 20 детей.

Галия Гарифуллина