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На нескольких перекрестках Казани временно не работают светофоры

14:38, 14.06.2025
На нескольких перекрестках Казани временно не работают светофоры
Фото: Мария Зверева

Сразу на перекрестках Казани после дождя временно не работают светофоры. Об этом сообщает «Татмедиа».

Речь идет о следующих участках города:

  • Мамадышский тракт и ул. Азата Аббасова;
  • пр. Ямашева и ул. Мусина;
  • пр. Альберта Камалеева и ул. Габдуллы Кариева;
  • ул. Дорожная и ул. Таежная;
  • пр. Победы и ул. Мавлютова;
  • ул. Профсоюзная и ул. Университетская;
  • ул. Пушкина и ул. Горького;
  • ул. Мира и ул. Советская;
  • Сибирский тракт и ул. Дорожная.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, завтра в Казани ожидаются гроза и кратковременное усиление ветра до 15—18 м/с. Аналогичная погода прогнозируется и в целом на территории Татарстана.

Галия Гарифуллина

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