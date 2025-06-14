На нескольких перекрестках Казани временно не работают светофоры
Сразу на перекрестках Казани после дождя временно не работают светофоры. Об этом сообщает «Татмедиа».
Речь идет о следующих участках города:
- Мамадышский тракт и ул. Азата Аббасова;
- пр. Ямашева и ул. Мусина;
- пр. Альберта Камалеева и ул. Габдуллы Кариева;
- ул. Дорожная и ул. Таежная;
- пр. Победы и ул. Мавлютова;
- ул. Профсоюзная и ул. Университетская;
- ул. Пушкина и ул. Горького;
- ул. Мира и ул. Советская;
- Сибирский тракт и ул. Дорожная.
Напомним, завтра в Казани ожидаются гроза и кратковременное усиление ветра до 15—18 м/с. Аналогичная погода прогнозируется и в целом на территории Татарстана.
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