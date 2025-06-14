Завтра в Татарстане ожидаются гроза и ветер порывами до 18 м/с

Аналогичная погода ожидается на территории Казани

Фото: Динар Фатыхов

Ночью и днем 15 июня в Татарстане ожидаются гроза и кратковременное усиление ветра до 15—18 м/с. Аналогичная погода предполагается и на территории Казани. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по республике.

Татарстанцев призвали не прятаться под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Для перехода по проезжей части используйте по возможности только надземные или подземные пешеходные переходы. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, за первые дни июня в Казани выпало более половины месячной нормы осадков. По долгосрочным прогнозам Гидрометцентра России, в целом июнь в республике ожидается с положительной температурной аномалией — на 1—2 градуса выше нормы.

Галия Гарифуллина