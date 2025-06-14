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Чемпион мира из казанского «Синтеза» окончил Стэнфордский университет

13:32, 14.06.2025
Чемпион мира из казанского «Синтеза» окончил Стэнфордский университет
Фото: Ben Mullins на Unsplash

Андрей Минаков, чемпион мира по плаванию из казанского СК «Синтез», окончил Стэнфордский университет. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

— Официально дипломированный экономист. Спасибо Стенфордскому университету за великолепные четыре года обучения и незабываемые моменты, которые навсегда останутся в моей памяти! Как сказал мой дорогой друг Илья Бородин: «Стенфорд финишд», так что пора двигаться дальше, — написал пловец.

Напомним, два месяца назад Андрей Минаков стал победителем чемпионата России по плаванию на дистанции 100 метров баттерфляем. Он преодолел дистанцию за 50,82 секунды, улучшив свой же предыдущий рекорд.

Галия Гарифуллина

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