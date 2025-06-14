Россияне могут получить налоговый вычет за занятия спортом

С 2022 года граждане России могут получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Это право предоставила Юлия Дрожжина, член комитета Госдумы по охране здоровья, в интервью РИА «Новости».

Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, составляет 150 тысяч рублей в год. Таким образом, вернуть можно до 19,5 тысячи рублей. Вычет можно оформить не только за собственные занятия, но и за спортивные тренировки детей до 18 лет, а при очной форме обучения — до 24 лет.

Дрожжина уточнила, что расходы на спорт суммируются с другими социальными вычетами — например, на лечение, образование или благотворительность. Важно, чтобы занятия проходили в организациях, которые входят в перечень Минспорта.

Для получения вычета необходимо сохранить договор и чеки, заполнить декларацию 3-НДФЛ и подать ее через личный кабинет на сайте ФНС, «Госуслуги» или лично в налоговую. Если организация передает данные в налоговую самостоятельно, часть информации подгружается автоматически.



